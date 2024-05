Weimar. Mit Fußball versuchte die SS im Konzentrationslager Normalität vorzutäuschen. Unter den Häftlingen waren viele prominente Kicker aus ganz Europa

Fußball verbindet, steht für Fairplay, Toleranz und Weltoffenheit. Der Rassenhass der Nazis verkehrte dies ins Gegenteil. Vor einigen Jahren thematisierte die Gedenkstätte Topf & Söhne in Erfurt in einer Wanderausstellung, wie jüdische Spieler im Dritten Reich ausgegrenzt und verfolgt wurden. Zur kommenden Fußball-Europameisterschaft beleuchtet nun die Gedenkstätte Buchenwald einen bisher unbekannten Aspekt aus der KZ-Geschichte: Fußball im Konzentrationslager Buchenwald. Laut Rikola-Gunnar Lüttgenau, Sprecher der Gedenkstätte und Ausstellungsmacher, geht es dabei sowohl um Fußballer aus ganz Europa unter den Häftlingen, aber auch um den Blick auf die Lager-SS.

SS-Sportgemeinschaft Buchenwald – eine Mannschaft wie jede andere

Eine zentrale Geschichte, die in der Ausstellung erzählt wird, ist die der SS-Sportgemeinschaft Buchenwald. Wachmannschaften stellen ein eigenes Team, das seit 1939 am Sportleben der Stadt Weimar sowie zahlreichen Freundschaftsspielen teilnahm, erzählt Lüttgenau. Gespielt wurde beispielsweise gegen SC Apolda, SV Kahla, Phönix Pößneck oder Vimaria Weimar. Trainiert wurden die SS-Spieler vom Weimarer Sportlehrer Fritz Förderer, ehemaliger deutscher Meister von 1910 mit dem Karlsruher FV und früherer deutscher Nationalspieler. Einer seiner Sturmpartner war Julius Hirsch, ein jüdischer Fußballer, der in Auschwitz ums Leben kam. Der DFB hat einen Preis nach Hirsch benannt. Die Besatzungsmacht habe nach dem Krieg nichts gegen eine Weiterbeschäftigung Förderers gehabt, so Lüttgenau. Bis zu seinem Tod 1952 trainierte er die SG Weimar-Ost, mit der er 1948 das Halbfinale der Ostzonenmeisterschaft erreichte. Ob SS-Teammitglieder nach dem Krieg noch Fußball spielten, sei nicht bekannt, sagt Lüttgenau.

Icilio Zuliano (1909 - 1945?) war italienischer Fußballer und in den 1920ern das sportliche Aushängeschild des Union Sportiva Fiumana in der Divisione Nazionale, der damals höchsten italienischen Fußballliga. Weil er die Versorgung der Partisanen organisierte, wurde er von der Gestapo verhaftet und 1944 erst in Dachau und dann in Buchenwald inhaftiert. Im März 1945 schob man ihn nach Bergen-Belsen ab, wo sich seine Spur verliert. © Hndout | Handout .

Fußballspiele auf dem Appellplatz des Lagers

Nach der Machtergreifung der Nazis war jüdischen Spielern die Mitgliedschaft in ihren bisherigen Vereinen durch „Arierparagrafen“ meist verwehrt worden. Selbstbehauptung und Ermutigung fanden die Ausgeschlossenen in jüdischen Clubs. Eine der bekanntesten Neugründungen war Hakoah Wien, das laut Lüttgenau fast aus dem Stand österreichischer Meister wurde. Auch in Thüringen entstanden ab 1933 erstmals jüdische Sportvereine, darunter in Erfurt, Jena, Gera und Meiningen. Für die Ausstellung hat die Gedenkstätte erstmals gezielt Biografien von Fußballern im KZ recherchiert. Schätzungsweise seien mehrere Dutzend mehr oder wenige prominente Kicker ins Lager verschleppt worden, darunter Franzosen, Niederländer, polnische und ungarische Nationalspieler, sagt der Austellungsmacher. Neben Spielern jüdischer Abstammung gab es die, die als Widerstandskämpfer ins Lager kamen, wie der Italiener Icilio Zuliani, der neben seinem sportlichen Engagement die Versorgung von Partisanen organisierte. Im März 1945 habe sein Name auf einer Liste gestanden mit kranken und ausgezehrten Häftlingen, die zum Sterben in das KZ Bergen-Belsen abgeschoben wurden. Dort verliere sich die Spur des nur 35 Jahre alten Zuliani. Zumindest in den Anfangsjahren sei auf dem Appellplatz gelegentlich Fußball gespielt worden. Die Spiele wurden von den Inhaftierten selbst organisiert und fanden mit Duldung der SS statt. Für Letztere dienten die Spiele dazu, vor ausgewählten Besuchern den Schein der Normalität aufrechtzuerhalten und den verbrecherischen Charakter des Lagers zu verdecken. Spiele zwischen Häftlingen und SS-Angehörigen habe es nie gegeben.

Rikola-Gunnar Lüttgenau ist Leiter des Bereiches Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Gedenkstätte Buchenwald und Kurator der Outdoor-Ausstellung zum Fussball im Konzentrationslager. © Hanno Müller | Hanno Müller

Traditionspflege großer Vereine liefert wichtige Hinweise

Wie lange es die Spiele im Lager gab, lässt sich laut Lüttgenau nicht genau nachvollziehen. Ab den 1940er-Jahren gebe es kaum noch Erinnerungsberichte dazu. Bei der Recherche zu einzelnen Spielern stützte man sich vor allem auf das Internet und die Traditionspflege von Vereinen wie Feyenoord Rotterdam und Hakoah Wien. Unabhängig vom Ausstellungsprojekt arbeite die Gedenkstätte in ihrer Bildungsarbeit seit Längerem mit westdeutschen Fußballklubs wie Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04 und Eintracht Frankfurt zusammen. Alle befänden sich im Einzugsgebiet des ehemaligen KZ und seiner Außenlager. „Bedauerlicherweise konnte bislang keine Kooperation mit Vereinen aus der Region um Weimar selbst aufgebaut werden“, sagt Lüttgenau. Mit der Ausstellung verbinde man auch die Hoffnung und das Angebot an Sportvereine, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Fußball war Mittel für Selbstbehauptung und Widerstand

Laut Lüttgenau geht es in der Ausstellung um Themen, die auch heute noch für Sportler und Vereine von Interesse sind. Sport sei nie unpolitisch. Für den Einzelnen spiele er eine wichtige Rolle für Identität und Selbstvergewisserung. Für die Lagerinsassen sei er eine Möglichkeit gewesen, sich als Mensch zu fühlen, sich mit dem eigenen Können zu präsentieren und nicht nur Opfer zu sein. Gesellschaftlich gehe es um die Frage nach der Verbindung zu anderen Menschen, wie begegne man sich, haben alle die gleichen Rechte oder gibt es Ausgrenzung und Ausschluss? „Man lernt, dass auch das Vereinsleben ein Lernort der Demokratie sein kann und muss“, sagt der Gedenkstätten-Historiker.

Das Gedenkstättengelände ist täglich bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Der Zutritt ist frei.