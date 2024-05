Sömmerda. Wie in den kommenden zehn Jahren 93 Thüringer Schulen mit dem Startchancen-Programm gefördert werden sollen

340 Schüler, etwa jeder dritte hat einen Migrationshintergrund und aktuell gibt es an der Schule gerade mal einen Lehrer, der Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. „Das bringt uns oft an die Grenzen“, konstatiert Jeanette Sommer, Leiterin der Albert Schweitzer Grundschule in Weimar. In der Arbeit mit den Schülern, aber auch mit ihren Eltern. Ganz pragmatisch, wenn es um das Ausfüllen von Anträgen für Mittel aus dem Teilhabepaket geht, wenn zum Beispiel eine Klassenfahrt ansteht. Oder bei Gesprächen, die manchmal ohne Übersetzung gar nicht möglich sind. Personelle Unterstützung in der Elternarbeit, die gerade in der Grundschule so wichtig ist, gehört zu den Neuerungen, auf die man in dieser Schule nun große Hoffnungen setzt.

Ein Schritt zu mehr Chancengerechtigkeit an Brennpunktschulen

Die Weimarer Grundschule ist eine der 93 Schulen in Thüringen, die am Startchancen-Programm von Bund und Ländern teilnehmen. Schulen, die nach objektiven Daten die schwierigsten Bedingungen haben, so Bildungsminister Helmut Holter (Linke), die nun zusätzliche Unterstützung erhalten. Ein Schritt zu mehr Chancengerechtigkeit, darum geht es am Ende. Thüringen erhält jährlich 23 Millionen Euro für das Programm, von Land und Schulträgern kommt die gleiche Summe hinzu. Ab neuem Schuljahr im August gehen zunächst 64 Grund- und Berufsschulen an den Start, ein Jahr später die Regel-, Gesamt und Gemeinschaftsschulen. Neben besseren Lernräumen sollen mit dem Programm zusätzliche außerunterrichtliche Angebote und personelle Verstärkung gefördert werden.

Ein Projekt mit Prozesscharakter, das in vielen Details noch ausgelotet werden muss, aber mit großen Erwartungen verbunden ist: Das wurde beim Auftakttreffen der Akteure am Montag in Sömmerda deutlich. Das Programm ist auf zehn Jahre ausgelegt, in dieser langfristigen Verbindlichkeit sieht Petra Karn die besondere Stärke. Sie ist eine der Beraterinnen, die, angedockt an das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM) Schulen dabei engmaschig begleiten werden. In kleinen, regional nahen Clustern, damit neben Erfahrungsaustausch auch eine Kooperation möglich ist, wenn man zum Beispiel gemeinsam Leistungen von Bildungsträgern nutzt.

Der Landessportbund, die Kindersprachbrücke Jena, der Verein Coach@school mit seinem Bücherkoffer-Programm gehören zu den mehr als 20 Anbietern, die bereits im Boot sind, Schulen können auch auf weitere am Ort zurückgreifen. Dafür gibt es ein eigenständiges Chancenbudget in Höhe von jährlich 300 Euro pro Schüler. Jetzt komme es darauf an, dass jede Schule die Angebote findet, die auf ihre speziellen Bedarfe passen, so Petra Karn. Sie rechnet damit, dass diese Unterstützung ab zweitem Schulhalbjahr in den Schulen ankommt.

Stellenausschreibung für zusätzliche pädagogische Assistenzen läuft an

Schneller will man im Bildungsministerium die personelle Verstärkung in die beteiligten Schulen bringen. Keine zusätzlichen Lehrer, das gibt das Programm nicht her, aber Assistenzen für Verwaltung und pädagogische Unterstützung. Die ersten Stellenausschreibungen für 33 von insgesamt 120 vorgesehenen zusätzlichen pädagogische Assistenten werden von den Schulämtern in den nächsten Tagen ausgeschrieben. Unbefristete Stellen, man hoffe, sie schon zum Schuljahresstart in den teilnehmenden Schulen besetzten zu können, heißt es aus dem Bildungsministerium.

