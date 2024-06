Erfurt. Während der ersten Runde der jüngsten Thüringer Kommunalwahlen war die Webseite des Landeswahlleiters zeitweise wieder nicht erreichbar. Nun sollen Änderungen an der Software helfen.

Nachdem es während der jüngsten Kommunalwahlen wieder Probleme mit dem Internet-Auftritt des Landeswahlleiters gegeben hat, soll das zugrunde liegende IT-System kurzfristig verbessert werden. Noch vor den Europawahlen solle unter anderem die entsprechende Software so optimiert werden, dass es nicht erneut zu Ausfällen bei der Erreichbarkeit der Webseite kommt, sagte eine Sprecherin des Landeswahlleiters der Deutschen Presse-Agentur. Auch bei der Hardware könnte es Verbesserungen geben. „Eine Erweiterung der Serverkapazitäten kann bei erkennbarem Bedarf umgesetzt werden“, sagte sie. Das Geld, um das IT-System kurzfristig zu verbessern, sei vorhanden.

Lange Ladezeiten

Während der ersten Runde der Thüringer Kommunalwahlen am 26. Mai war die Webseite des Landeswahlleiters mehrfach entweder gar nicht zu erreichen gewesen oder der Aufruf der Seite hatte sehr lange gedauert. Auf dieser Webseite werden die Zwischen- und Endergebnisse der Stimmenauszählung dargestellt. Schon bei früheren Wahlen war die Webseite an ihre Grenzen gekommen. Die Europawahl findet am 9. Juni statt, zeitgleich mit der zweiten Runde der Kommunalwahlen. Dann wird es mehrere Stichwahlen um die Posten von Landräten und Oberbürgermeistern geben.

Zugriffszahlen „enorm hoch“

Nach Angaben der Sprecherin des Landeswahlleiters war die Anzahl der Zugriffe auf die Webseite der Behörden während der ersten Runde der Kommunalwahlen „enorm hoch“. Das habe einerseits damit zu tun gehabt, dass parallel sechs unterschiedliche Wahlen durchgeführt wurden. An diesem Tage wurden Landräte, Kreistage, Oberbürgermeister und Bürgermeister, Gemeinde- und Stadträte sowie Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte neu bestimmt. „Ein derartiges zeitliches Zusammenliegen der Kommunalwahlen gab es zuletzt 1994“, sagte die Sprecherin. Andererseits sei wegen der allgemeinen politischen Entwicklung das Interesse an den Wahlergebnissen grundsätzlich stark gestiegen.

Interne Systeme stabil

Nachdem schon am Wahlabend die Webseite des Landeswahlleiters nur langsam reagiert hatte, hätten Vertreter des Landeswahlleiters und des Thüringer Landesrechenzentrums die IT zu optimieren versucht. Das habe dann „eine unbeabsichtigte, kurzfristige Nichterreichbarkeit der Webseite für einen Teil der Nutzer“ zur Folge gehabt, sagte die Sprecherin. Die Webseite wird durch das Landesrechenzentrum gehostet. IT-Probleme habe es nur bei der Präsentation der Ergebnisse gegeben. „Die internen Systeme des Landeswahlleiters zur Erfassung und Berechnung der Wahlergebnisse liefen durchgehend stabil“, sagte die Sprecherin.

Mittelfristig soll die Ergebnis-Webseite des Landeswahlleiters den Angaben nach noch vor der Bundestagswahl 2025 komplett erneuert werden, hieß es. Die dafür nötigen Gelder habe der Landeswahlleiter für die Aufstellung des Landeshaushalts 2025 beantragt.

