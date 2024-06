Erfurt. Ein Festakt zum 70-jährigen Bestehen des Bundesarbeitsgerichtes würdigt dessen Eintreten für Rechtstaatlichkeit im europäischen Verbund.

Großer Bahnhof am Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt: Zum zweitägigen Europarechtlichen Symposium anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Gerichtes sind 280 teils hochrangige Juristinnen und Juristen auf den Petersberg in der Landeshauptstadt gekommen, darunter die Spitzen wichtiger Bundes- und Landesgerichte aus ganz Deutschland. Das BAG war 1954 in Kassel gegründet worden. Als erster der fünf obersten Gerichtshöfe des Bundes zog es vor fast 25 Jahren in die neuen Bundesländer um. Redner bescheinigten dem Gericht ein wichtiges Wächteramt, die Entscheidungen der Richter seien nicht zuletzt wichtig für den sozialen Zusammenhalt in Deutschland. Beim Gericht in Erfurt landen jährlich Hunderte Fälle, allein 2023 waren es 1391 Revisionen, Rechtsbeschwerden und Nichtzulassungsbeschwerden. Als letztinstanzliches Gericht in Arbeitsrechtsstreitigkeiten ist das BAG zudem verpflichtet, Fragen zur Auslegung des europäischen Rechts an den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) zur Vorabentscheidung vorzulegen.

Zeiterfassung nicht durch EU-Charta gedeckt

Gerichtspräsidentin Inken Gallner würdigte den Beitrag des Gerichts zu Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in schwierigen Kriegs- und Krisenzeiten. Inzwischen sei das deutsche Arbeitsrecht eng mit EU-Recht verwoben, dabei gehe es um die nötige Balance zwischen Integration und Eigenständigkeit. Beispiele dafür sind laut Gallner die Bereiche Antidiskriminierungsrecht, Arbeitsrecht, Urlaubsrecht, Leiharbeitsrecht, Betriebsübergangsrecht oder Datenschutzrecht. Das Spannungsverhältnis zwischen Integration und Eigenständigkeit stelle die Gerichtsbarkeit vor Herausforderungen. Zudem müssten sich Rechtsprechende auf allen Ebenen noch immer mit fehlender Entgeltgleichheit für Männer und Frauen oder der Diskriminierung am Arbeitsplatz wegen der Religion oder Weltanschauung auseinandersetzen. Eine kleine juristische Spitze in Richtung EU gab es in punkto Arbeitszeitrecht. Ihrer persönlichen Meinung nach sei die Zeiterfassungspflicht nicht durch Artikel 31 der EU-Charta gedeckt, sagte Gallner und bat die anwesenden EU-Kollegen um Nachbesserung. Lilian Tschan, Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium, weist das Bundesarbeitsgericht immer wieder auf Lücken der Gesetzgebung hin. Mit dem Streikrecht oder der Pflicht zur Gleichbehandlung von Männern und Frauen habe das Gericht Rechtsgeschichte geschrieben. Stephan Harbarth, Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, und François Biltgen vom Gerichtshof der Europäischen Union sprachen in ihren Vorträgen über die Verbindlichkeit rechtsstaatlicher Normen wie etwa die richterliche Unabhängigkeit in den EU-Mitgliedssaaten sowie Möglichkeiten, Verstöße dagegen zu sanktionieren.

Das Symposium wird am Freitag fortgesetzt. Erstmals wird dann der Münchner Historiker Samuel Miner Ergebnisse des seit 2022 laufenden Forschungsprojektes zu NS-Verstrickungen ehemaliger BAG-Richter vorstellen.