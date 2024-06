Jena. Der Politikwissenschaftler Pierre Zissel sieht die Parteien der Landesregierung geschwächt. Welche Auswirkungen das auf die Landtagswahlen hat.

Die AfD konnte erstmals bei der Europawahl in Thüringen die CDU als stärkste Partei verdrängen. Sie kam im Freistaat auf 30,7 Prozent und liegt damit deutlich vor den Christdemokraten (23,2 Prozent) und noch deutlicher vor den Parteien der rot-rot-grünen Landesregierung. Diese mussten bei der Europawahl teils herbe Verluste einstecken.

Regierungsparteien werden bei EU-Wahlen abgestraft

Der Politikwissenschaftler Pierre Zissel von der Universität Jena will dennoch nicht von einer „blauen Welle“ sprechen. „Gerade bei den Europawahlen werden die Regierungsparteien traditionell abgestraft. Das konnte man auch schon bei vergangenen Wahlen sehen“, sagt er. Bei vorangegangenen Umfragen im Winter sei die AfD noch deutlich über 30 Prozent gekommen. Hinter diesen Erwartungen sei sie zurückgeblieben. Zudem hat es die Partei auf kommunaler Ebene nicht geschafft, die wichtigen Posten bei den Oberbürgermeister- und Landratswahlen zu besetzen. Sie konnte sich bei den Stichwahlen in Thüringen nirgends durchsetzen.

Auf kommunaler Ebene ist das Vertrauen in politische Institutionen größer

Das liege daran, dass auf kommunaler Ebene das Vertrauen in die politischen Institutionen immer noch größer sei als auf Landes,- Bundes,- oder Europaebene, sagt Zissel. „Die Menschen kennen ihren Bürgermeister, können ihn ansprechen und merken so auch, dass sie Einfluss auf politische Entscheidungen ausüben können. Die lokalen Politiker sind beispielsweise in Vereinen aktiv und geben den Bürgern somit ein Gefühl des Gehörtwerdens“, sagt Zissel. Wenn es um kommunalpolitische Entscheidungen gehe, würden populistische Antworten weniger greifen, als sie es bei bundespolitischen Themen täten. „Zum Bürgermeister wählt man eher jemanden, dem man vertraut und der schon Erfahrung hat“, erklärt der Politikwissenschaftler die Diskrepanz zwischen dem guten Abschneiden der AfD bei den eher unpersönlichen Europawahlen im Vergleich zu den schlechteren Ergebnissen bei den personalisierten Kommunalwahlen.

Kurz vor der Wahl greift der „Ramelow-Effekt“

Inwiefern die Wahlergebnisse Vorboten für die anstehenden Wahlen seien, lasse sich nicht ganz einfach beantworten. „Auf kommunaler Ebene haben wir viel mehr Wählervereinigungen, die wir so auf Landesebene nicht haben“, deswegen ließen sich die Ergebnisse der Kommunalwahlen so einfach nicht auf die Landtagswahl übertragen. Hinzu komme, dass kurz vor der Landtagswahl traditionell der Amtsbonus des Ministerpräsidenten greifen würde. . Die Forschung zeige zudem, dass sich das Wahlverhalten bei Kommunalwahlen und überregionalen Wahlen unterscheide. „Kommunales Wahlverhalten ist stärker an Personen orientiert“, so Zissel. Der sogenannte „Ramelow-Effekt“ sagt Zissel dazu. Dennoch: „Die Wahl legt aber nahe, dass Rot-Rot-Grün die Landtagswahl vermutlich nicht überstehen wird“.

„„„Die Wahl legt aber nahe, dass Rot-Rot-Grün die Landtagswahl vermutlich nicht überstehen wird““ Pierre Zissel

So musste die Linke bei der Europawahl in Thüringen die meisten Stimmverluste hinnehmen. „Nahe liegt natürlich, dass die Spaltung des linken Lagers, also die Gründung des BSW, massiv zu den Verlusten beigetragen hat“, sagt Zissel. Die Botschaft, die vom BSW ausgehe, sei bei vielen Menschen angekommen. Hinzu komme, dass man in den vergangenen Jahren einen abnehmenden Trend der Parteienbindung feststellen konnte.