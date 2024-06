Erfurt. Neue Regelung in Thüringen soll Gymnasiallehrern einen Wechsel erleichtern und ab kommenden Schuljahr gelten. Warum man beim Philologenverband das Thema mit Skepsis sieht.

Der Einsatz von Gymnasiallehrern an Grundschulen müsse auf Freiwilligkeit beruhen, kommentiert ein Sprecher der Bildungsgewerkschaft GEW Thüringen entsprechende Pläne des Bildungsministeriums, die am Donnerstag im Bildungsausschuss beraten wurden. Demnach soll ein Wechsel künftig erleichtert werden, laufbahnübergreifend sein und Pädagogen keinen Nachteil bringen, wie etwa bei der Anrechnung von Berufserfahrung.

Die Gewerkschaft empfiehlt vor einer endgültigen Entscheidung die Möglichkeit einer Probephase, die ein Jahr dauern könne. Außerdem müsse für die Lehrerinnen und Lehrer eine Weiterbildung sichergestellt werden, um sich die notwendigen pädagogischen und didaktischen Fertigkeiten anzueignen, die für einen Unterricht von Grundschülern nötig sind.

Philologenverband skeptisch wegen unterschiedlicher Fachlichkeit

Die unterschiedliche Fachlichkeit ist einer der Gründe, warum man beim Thüringer Philologenverband das Thema mit Skepsis sieht. Es gebe gute Gründe für die jeweils spezifische Ausbildung im Lehramtsstudium, konstatiert Verbandsvorsitzende Heike Schimke. Gegen zeitweilige Abordnungen an Grundschulen wäre nichts einzuwenden, aber ob ein dauerhafter Einsatz sinnvoll ist, sei fraglich.

Mit dem pädagogischen Überhang an Gymnasien sollen Lücken in Grundschulen geschlossen werden, doch diese Rechnung gehe nicht auf. Schon jetzt gebe es in Thüringen Regionen, wo auch an Gymnasien in allen Fächern Lehrer fehlen, so die Verbandschefin, und äußert außerdem die Befürchtung, dass das Prinzip der Freiwilligkeit in einigen Fällen unterlaufen werden könnte. Sie bezweifelt, dass sich viele Gymnasiallehrer für einen Wechsel zur Grundschule entscheiden.

Gesamtgesellschaftliche Herausforderung

Angesichts des Lehrermangels könne er verstehen, dass die Unterrichtsabsicherung als eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung betrachtet werde, so der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Stefan Düll, am Rande einer Philologen-Fachtagung in Erfurt. Das müsse aber auf Freiwilligkeit der Pädagogen beruhen, betont auch er und dürfe nicht zulasten der Gymnasien gehen.

Voraussetzung für den Wechsel soll der Einsatz der Lehrer für zwei Fächer sein, eines davon in Mathematik oder Deutsch. Im Bildungsministerium rechnet man damit, dass die Regelung zum neuen Schuljahr in Kraft tritt. (mit dpa)