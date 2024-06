Dresden. Gegen Maja T. aus Jena wird wegen Straftaten in Zusammenhang mit einem Neonazi-Marsch ermittelt. Nun wurde Maja nach Ungarn ausgeliefert - gegen den Willen des Bundesverffasungsgerichts.

Maja T.* aus Jena soll nach Ungarn ausgeliefert werden, das hat das Berliner Kammergericht Donnerstagabend entschieden. Dem 23-Jährigen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Im Februar 2023 soll T. an Angriffen auf mutmaßliche Teilnehmer eines rechtsextremen Gedenkmarsches in der ungarischen Hauptstadt Budapest beteiligt gewesen sein. Mehrere Rechtsextreme wurden an dem Wochenende des Aufmarschs zusammengeschlagen und sind zum Teil erheblich verletzt worden.

Maja in Berlin festgenommen

Maja T. wurde im vergangenen Dezember in Berlin festgenommen, da Ungarn die Auslieferung beantragt hatte. Der Anwalt des 23-Jährigen hatte Widerspruch eingelegt. Die Argumentation: In Ungarn sei unter der rechtsautoritären Regierung von Viktor Orban kein faires Verfahren zu erwarten. Zudem stehen die Haftbedingungen immer wieder unter Kritik. Auch das ungarische Helsinki-Komitee, eine Menschenrechtsorganisation, kritisiert unter anderem die mangelnde medizinische Versorgung von Gefängnisinsassen.

Laut Informationen des NDR und WDR soll Maja T. bereits nach Ungarn überstellt worden sein. Demnach laufe der Einsatz seit vier Uhr morgens. Maja T. soll aus der Haft abgeholt und an der österreichisch-ungarischen Grenze gegen sieben Uhr an die Behörden in Ungarn überstellt worden sein.

Nach Angriff auf Neonazis in Budapest: Durchsuchungen in Jena . © Tobias Leiser | Tobias Leiser Die sächsische Polizei und die Thüringer Polizei durchsuchen in Jena mehrere Wohnungen – offenbar soll mit der Razzia, auch in Leipzig gab es Durchsuchungsmaßnahmen, ein Schlag gegen die linksextremistische Szene gelingen. © Unbekannt | Unbekannt Nach Informationen unserer Zeitung stehen die Durchsuchungen im unmittelbaren Zusammenhang mit einem Überfall, der sich vor einigen Wochen in Budapest (Ungarn) ereignet hat. © Unbekannt | Unbekannt Der dort Überfallene wurde offenbar dem Teilnehmerkreis einer rechtsextremen Veranstaltung zugerechnet - und deshalb angegriffen. © Unbekannt | Unbekannt Eine Gruppe Vermummter ging auf den Mann von hinten los, schlug ihn nieder und attackierte ihn dann noch mit Pfefferspray. © Unbekannt | Unbekannt Der Angriff dauerte weniger als eine Minute, die Verletzungen waren schwer. © Unbekannt | Unbekannt Neben diesem Überfall gab es weitere Attacken im Umfeld der Veranstaltung. © Unbekannt | Unbekannt Die ungarische Polizei hat mehrere Tatverdächtige aus Deutschland im Visier. © Unbekannt | Unbekannt Darunter Emilie D. aus Weimar, die aber zuletzt in Jena gewohnt haben soll. © Unbekannt | Unbekannt Ihr Auffinden soll ein Ziel der Durchsuchung gewesen sein. © Unbekannt | Unbekannt Offiziell bestätigt das die Polizei bisher nicht. © Unbekannt | Unbekannt 1 / 11

Verfassungsbeschwerde eingereicht

Die Familie von Maja T. kann das nicht bestätigen. Laut eines Bekannten der Familie, wissen die Angehörigen, sowie der Anwalt derzeit nicht, wo sich Maja T. gerade genau befindet. Der Verteidiger bestätigte aber, dass Maja T. ausgeliefert werden soll. Er habe in der Nacht einen Anruf von T. bekommen, dass die Auslieferung anlaufen solle. Richwin habe bereits eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht. Das Gericht soll laut des Vaters von Maja T. in einem Eilverfahren nun auch entschieden haben, dass die Auslieferung vorerst nicht umzusetzen sei. Demnach dürfte Maja T. bis eine Entscheidung gefallen sei, nicht an die ungarischen Behörden übergeben werden. Für den Fall, dass sich Maja T. bereits in Ungarn befindet, müsse eine Rückführung nach Deutschland erwirkt werden.

Laut des Anwalts sieht sich die Staatsanwaltschaft in Berlin jedoch nicht in der Lage, die Anordnung des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen, da Maja sich bereits seit 10 Uhr in Ungarn befindet.

*Maja bezeichnet sich als nicht-binär und verwendet keine Pronomen.

Mehr zum Thema