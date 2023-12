Eisenacher Stadtrat bleibt vorerst in Haft

Eisenach/Erfurt Nachdem am Donnerstag drei Rechtsextremisten in Eisenach und Erfurt verhaftet wurden, ist die Haftprüfung jetzt vollzogen worden.

Der Eisenacher Stadtrat Patrick Wieschke („Die Heimat“; früher: NPD) bleibt vorerst im Gefängnis. Das hat der Generalbundesanwalt am Freitag als Ergebnis der durchgeführten Haftprüfung mitgeteilt. Der Haftbefehl gegen Wieschke und jene gegen die ebenfalls verhafteten Marvin W. und Kevin N. seien in Vollzug gesetzt worden. N. und W. wird die Mitgliedschaft in einer „rechtsextremistischen kriminellen und terroristischen Vereinigung“ vorgeworfen. Wieschke gilt dem Generalbundesanwalt als Unterstützer.

Dabei handelt es sich um die Kampfsportgruppe „Knockout 51“, deren Mitglieder in den vergangenen Jahren insbesondere in Eisenach, aber auch in anderen Orten Angst und Schrecken verbreitet haben und zum Teil bewaffnet gegen den aus ihrer Sicht politischen Gegner vorgegangen sein sollen.

Schwere Straftaten stehen im Fokus

Vor dem Oberlandesgericht Jena wird derzeit in einem Staatsschutzverfahren gegen vier mutmaßliche Köpfe der Vereinigung in einem Staatsschutzverfahren verhandelt. Hauptangeklagter ist Leon R., der nach Informationen dieser Zeitung über Jahre auch enge Beziehungen zu Wieschke, der nicht nur Stadtrat ist, sondern auch Landesvorsitzender seiner Partei, gepflegt haben soll. Bereits bei der Verlesung der Anklageschrift in dem Staatsschutzverfahren tauchte der Name Wieschke mehrfach auf, mit dem Zusatz „gesondert verfolgt“. Auch N. wurde als „gesondert verfolgt“ in der Anklageschrift erwähnt.

Mitgliedern von „Knockout 51“ werden mehrere schwere Straftaten, darunter Körperverletzungen, vorgeworfen. Zudem soll Leon R., der Hauptangeklagter am Oberlandesgericht in Jena ist, versucht haben, selbst eine Waffe zu bauen. In den vergangenen Jahren fanden mehrere Razzien im Umfeld der Gruppe statt.