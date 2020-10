Streit um Mäuseplage und Blühflächen: Umweltministerium kontert CDU-Kritik

Das Förderprogramm des Thüringer Umweltministeriums zur Einrichtung von Blühstreifen auf von Mäusen belagerten Feldern stößt auf Interesse. Schon am ersten Tag der Frist haben sich zwölf Landwirte zur Teilnahme gemeldet, wie das Ministerium auf Anfrage mitteilt. Zugleich weist Staatssekretär Olaf Möller (Grüne) die Kritik der CDU-Landtagsfraktion zurück.

Deren landwirtschaftspolitischer Sprecher Marcus Malsch hatte das Programm als Schildbürgerstreich bezeichnet, die Überpopulation von Feldmäusen auf den Feldern zu bekämpfen, indem die Felder durch die Anlage der Blühstreifen abgeschafft werden. „Die Aussagen von Herrn Malsch sind leider nicht von besonderer Sachkenntnis geprägt“, sagt Möller. „In den meisten Fällen wird vor der Rapsaussaat ein Herbizid gegen Gräser ausgebracht, das über den Winter abgebaut wird. Direktes Umackern und Aussaat von Wintergetreide auf Flächen, auf denen der Raps von Mäusen gefressen wurde, ist deshalb nicht möglich.“

Chance, einen Ertrag zu erwirtschaften

Die Förderung der Blüh­flächen sei eine Chance, „hier noch einen Ertrag zu erwirtschaften“, sagt der Staatssekretär mit eigener Landwirtschaft. „Zugleich sind die Blühflächen gut für Insekten, Kleinsäuger und das ökologische Gleichgewicht.“

Bauernverband: Kritik wegen mangelnder Flexibilität

Der Thüringer Bauernverband sieht in den Blühflächen „keine Entschädigung für den entstandenen Schaden“, wie Sprecher Axel Horn sagt. Für manche Landwirte sei das Programm hilfreich. „Aber die Mäuse haben den Raps gefressen. Das hätte verhindert werden können, wenn in der Frage der Feldmäuse flexibler reagiert worden wäre.“ Ein Streit zwischen Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) und Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) hatte verhindert, dass Mäusegift auch auf Feldern in Gebieten ausgetragen werden kann, in denen der Feldhamster heimisch ist.

Programm ist mit zwei Millionen Euro dotiert

Im Rahmen des mit zwei Millionen Euro dotierten Programms erhalten die Landwirte pro Hektar 962 Euro für die Aussaat von Blühflächen auf von Feldmäusen geschädigten Rapsflächen, wenn es ein Gebiet ist, in dem der Feldhamster vorkommt. Interessierte Betriebe können sich bis 20. November mit einem Antrag an den Landschaftspflegeverband Mittelthüringen wenden. Die Ansaat der Blühmischung soll spätestens bis zum 20. April 2021 abgeschlossen sein.