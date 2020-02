Thomas Lenk wieder auf seinem Posten

Klaus Mergner, der erst zum 1. Oktober 2019 als neuer Leiter der Polizeiinspektion (PI) Saale-Orla eingesetzt wurde, beendet heute seine Tätigkeit in der Region. Der Erste Polizeihauptkommissar kehrt zurück in seine vorherige Dienststelle – in die Polizeiinspektion Sonneberg.

Sein Nachfolger ist nun, anders als es bisher im Raum stand, sein Vorgänger, nämlich Polizeioberrat Thomas Lenk, der fünf Monate lang mit höheren Aufgaben in der Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld befasst war. Das bestätigte der LPI-Chef, Polizeidirektor Matthias Zacher, am Donnerstagabend am Rande eines Termins im Pößnecker Stadtrat. Lenks Zeit in Saalfeld sei nur eine Abordnung gewesen, den Posten des Schleizer PI-Chefs habe er nach wie vor innegehabt, hieß es auf Nachfrage dieser Zeitung.

Mit Lenk kehrt zum 1. März auch der Erste Polizeihauptkommissar Karsten Mordas aus der Saalfelder Zentrale in den Saale-Orla-Kreis zurück. Wie früher ist er auch künftig der stellvertretende Schleizer Polizei-Chef.

Der Pößnecker Stadtrat hatte am Donnerstagabend in einem mehrheitlich verabschiedeten Beschluss unter anderem „eine dauerhafte Besetzung der PI-Leitung in Schleiz“ vom Land gefordert. Der Leiter der PI sollte im Sinne einer notwendigen Kontinuität und Verlässlichkeit fünf-sechs Jahre auf seinem Posten verbleiben. Lenks erste effektive Amtszeit in Schleiz hatte ziemlich genau sechs Jahre gedauert.