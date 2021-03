Thüringen startet Projekt gegen Einsamkeit im Alter

In Thüringen ist ein Projekt gegen Einsamkeit im Alter gestartet. Dabei sollen Fachkräfte allein lebenden Senioren unter anderem Angebote für gesellschaftliche Teilhabe machen, teilte das Sozialministerium am Donnerstag in Erfurt mit. Für das Programm "Agathe" stehen demnach rund 2,2 Millionen Euro im aktuellen Haushalt 2021 zur Verfügung. Landkreise und kreisfreie Städte können ab sofort Konzepte einreichen, um das Geld abzurufen. Frühestens im Mai soll das Programm beginnen.

"Agathe soll an bestehende Strukturen vor Ort, wie zum Beispiel an Pflegestützpunkte, an Besuchsdienste, an Quartiersmanagement und auch an ehrenamtliche Netzwerke anknüpfen", sagte Ministerin Heike Werner (Linke). Insgesamt 32 Fachkräfte können im laufenden Jahr gefördert werden; Anträge der Kreise sind bis zum 4. April möglich. Ziel des Projektes ist es laut dem Ministerium, über eine Weitervermittlung von Angeboten und Netzwerken zu erreichen, dass eine mögliche zukünftige Pflegebedürftigkeit hinauszögert oder sogar vermieden wird.