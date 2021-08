Feier in Heygendorf wegen Regens verschoben

Der Platz vor der Turnhalle in Heygendorf bleibt wetterbedingt am Samstag verwaist.

Heygendorf. Fest mit Auftritten der Blaskapelle Katharina und „DJ TommyEff“ soll am 25. September nachgeholt werden.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, findet wegen der angekündigten Regenfälle am Samstag, 28. August, die im Rahmen des Arterner Kultursommers in Heygendorf geplante Veranstaltung an der Turnhalle aus. Dies sei in Abstimmung von Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) und Ortschaftsbürgermeister Karl-Heinz Weinreich (parteilos) entschieden worden. Das Fest mit Auftritten der Blaskapelle Katharina und DJ TommyEff soll am 25. September nachgeholt werden.