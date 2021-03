Steinquader bleiben vor der Burg Scharfenstein

Uwe Hankel ist mit seinen beiden Schafspudeln Egon und Sam oft vor der Burg Scharfenstein unterwegs. Die im Vordergrund zu sehenden Steinquader waren am Montag ein Thema in der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Leinefelde-Worbis. Die Fraktion ÖDP/Familie stellte einen Antrag, dass die Steinquader entfernt werden sollen, da diese eine „fast tödliche Gefahr“ darstellen würden. Ein Kind hat sich laut der Fraktion an einem Stein verletzt. Der Hauptausschuss lehnte den Antrag ab. Der Unfall habe sich beim Rodeln zugetragen, und die Straße, an der sich die Steinquader befinden, sei keine Rodelstrecke. Zudem seien diese aufgestellt worden, damit Fahrzeuge nicht die Rasenflächen befahren können. Man bedaure den Unfall.