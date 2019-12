Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Elke Oertwig: Immer wieder mittwochs

Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement zeichnete Landrat Harald Henning (CDU) 24 Frauen und Männer aus dem Landkreis Sömmerda mit der Thüringer Ehrenamtscard aus. Die Thüringer Allgemeine stellt die Preisträger vor. Heute: Elke Oertwig.

Wie kann ich meiner Elke nur endlich mal richtig „Danke“ sagen? Mit dieser Frage wandte sich Linda Gackert an das Landratsamt. Ihr ist es ein großes und tiefes Bedürfnis, das Engagement von Elke Oertwig öffentlich zu würdigen. Vor vielen Jahren waren beide Frauen Kolleginnen im Frösi-Kindergarten in Sömmerda. Auch als Linda Gackert in den Ruhestand ging und die berufliche Verbindung endete, verloren sie sich nicht aus den Augen. Nun klingelt Elke Oertwig jeden Mittwoch pünktlich um neun bei der alten Dame. Dann erledigen sie gemeinsam den Einkauf für die gesamte Woche, den Frau Oertwig selbstredend auch ins Haus trägt und wegräumt. „Elke kommt auch und fährt mich, wenn ich zum Arzt, in die Apotheke oder zur Sparkasse muss“, sagt Linda Gackert gerührt. „Sie nimmt sich immer so viel Zeit für mich und würde dafür nie eine Gegenleistung erwarten. Wo gibt es denn heute noch so etwas?“