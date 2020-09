Der Gewässerunterhaltungsverband Untere Unstrut/Helderbach (GUV) gehört zu den 20 neu gegründeten Gewässerunterhaltungsverbänden Thüringens, die am 1. Januar 2020 ihre Arbeit aufgenommen haben. Untere anderem ist er Ansprechpartner in Sachen Böschungspflege, Wasserbau und Gehölzpflege für die Gewässer 2. Ordnung im Verbandsgebiet, das weite Teile des Landkreises Sömmerda, des Weimarer Lands und des Kyffhäuserkreises umfasst. Seit August tritt der GUV verstärkt in Erscheinung. Regionale Firmen kümmern sich um die Pflege der Gewässer, derzeit mit Böschungspflege und Krautung. Ab dem 1. Oktober erfolge auch flächendeckend die Gehölzpflege, heißt es in einer Mitteilung. In allen Gemeinden seien Gewässerschauen erfolgt und der Dialog mit Bürgern, Ämtern und Agrarbetrieben gesucht worden. So sei bei einer Gewässerschau in der Gemeinde Buttstädt die Gewässerunterhaltung innerorts, unter anderem von Lossa, Gänsebach und Scherkonde sowie aller Gräben und Bäche zweiter Ordnung thematisiert worden. Zeitgleich plant und koordiniert der GUV auch intern. Der vorläufige Gewässerunterhaltungsplan und der Wirtschaftsplan für 2021 stünden fest und würden dem Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz noch in diesem Monat vorgelegt. Im Plan sehe man zum Beispiel auch den intensiven Unterhaltungsbedarf des in die Lossa mündenden Gänsebaches in der Ortslage Buttstädt. Der GUV zeigt sich überzeugt, „dass die bisherigen Synergien mit den Kommunen, den Landschaftspflegeverbänden und den Unteren Wasserbehörde positiv auch auf zukünftige Projekte wirken und die Entwicklung der Gewässer vorantreiben“.