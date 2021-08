Martin Weber zum Rückzug aus Afghanistan.

In diesen Tagen erinnere ich mich, wie ich in der Kreisstadt meiner Heimat auf dem Marktplatz stehe und demonstriere. 2003 war das. Gegen den Irak-Krieg und gegen eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr. Da war ich 15. Der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr lief da seit zwei Jahren. Ich war jung und natürlich konnte ich die Tragweite des ganzen nicht so richtig überblicken. Ich kann es sicherlich heute noch nicht.

Mit diesen Erinnerungen sehe ich die Bilder der Evakuierung in Kabul, schreibe mit Bekannten, die mit dem Einsatz dort zu tun gehabt haben. Es sind beklemmende Worte, Enttäuschung und Sinnfragen kommen auf. Wozu das Ganze, wo binnen weniger Wochen alles zusammenfällt?

Ich sehe die Bilder der Evakuierungsflugzeuge und bete, dass die Menschen heil herauskommen. Ich empfinde großen Respekt für die Soldatinnen und Soldaten, die daran teilhaben. Wie wohl ihre Gedanken sind? Ich weiß es nicht. Wie wohl die Gedanken derer sind, die ihr Land verlassen und damit auch den Traum davon, wie ihr Land sein sollte? Auch das weiß ich nicht. Umso mehr schmerzen mich die Kommentare, die die Flüchtenden, und letztlich auch alle Afghanen, als Feiglinge bezeichnen. „Die sollen doch kämpfen und nicht flüchten!“ Das wird geschrieben. Vom heimischen Sofa aus. In Sicherheit.

„Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen.“ Wenn ich nur eine Blaupause hätte für den Frieden! Mit Waffen wird er scheinbar nicht gemacht, das sieht man gerade in Afghanistan. Aber Menschen der Vernichtung preisgeben? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wo ist da der Friede? 20 Jahre Einsatz, vielleicht bleibt ein kleines Leuchten, von dem was sein könnte? Ich schaue auf das Kreuz, dass auf meinem Tisch daheim steht. Ich werde still. Vielleicht beginnt der Friede dort: Indem ich zuhöre, statt zu reden, indem ich ernst nehme, statt zu zu verurteilen. Ich nehme noch einmal das Bild aus dem überfüllten Flugzeug wahr. Und schaue mir die Gesichter an. Kinder, Frauen, Männer. Und zwischen ihnen: Den Mann mit der Dornenkrone.

Martin Weber ist Pfarrer in Allstedt und zweiter amtierender Superintendent im Kirchenkreis.