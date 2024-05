So läuft die Wahl in den Städten, Gemeinden und im Kreis.

Am 26. Mai wird auch in der Wartburgregion gewählt. In unserem Live-Ticker gibt es am Wahlabend die aktuellsten Ergebnisse und Informationen

24. Mai, 18 Uhr: Allein in der Stadt Eisenach sorgen 520 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für den reibungslosen Ablauf der Wahl und die Auszählung der Stimmen.

24. Mai, 15.30 Uhr: Bei diesen Wahlen wird die Zusammensetzung in den kommunalen Gremien. Um die 50 Sitze im Kreistag allein bewerben sich 359 Kandidaten auf zehn Listen von Parteien und Wählergruppierungen.

24. Mai, 15 Uhr: Über 130.000 Wahlberechtigte können am Sonntag 26. Mai im Wartburgkreis ihre Stimmen bei den Kommunalwahlen abgeben. In 223 Wahllokalen warten die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.