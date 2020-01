Versammlung in Niederzimmern

Der Verein der Natur- und Heimatfreunde Niederzimmern hat für Samstag zu seiner Jahreshauptversammlung in sein Vereinshaus geladen. Die Vorstandswahl ist in diesem Jahr nicht an der Reihe. Auf der Tagesordnung stehen der Bericht des Vorsitzenden Herbert Haas und die Vorstellung des Arbeitsplanes für das neue Jahr im Mittelpunkt. Auch Kassenwart und Kassenprüfer geben ihre Berichte. Im Anschluss folgt ein gemütliches Abendessen, zu dem auch die Partner der Vereinsmitglieder eingeladen sind.

Samstag, 18. Januar, 18 Uhr im Vereinshaus Niederzimmern, Angergasse 8