Wegen 25 gemeldeter Fälle von Magen-Darm-Erkrankungen bleibt die Montessori-Grundschule in Nordhausen wie schon gestern am heutigen Freitag geschlossen.

Wie das Gesundheitsamt im Landratsamt erklärte, gab es seit Anfang September vier weitere Gemeinschaftseinrichtungen im Südharz, in denen es zu Krankheitsausbrüchen kam: mit jeweils 17, 15, neun und fünf Erkrankten.

Auf die Frage, wie sie die aktuellen Fallzahlen einschätze, erklärte Amtsärztin Ingrid Francke, von Noro-Viren als Verursacher von Magen-Darm-Erkrankungen seien Häufungen in den Herbst- und Wintermonaten bekannt. „Die aktuellen Erkrankungszahlen des Landkreises Nordhausen entsprechen den durchschnittlichen Erkrankungshäufigkeiten der Vorjahre.“

Auch Lebensmittel als übertragendes Vehikel möglich

Allerdings fügt sie an: „Sowohl bei Viren als auch bei Bakterien als Verursacher von Magen- Darm-/Durchfallerkrankungen können auch Lebensmittel als übertragendes Vehikel in Frage kommen.“ So geschehen 2011, als es zu zahlreichen EHEC-Erkrankungen kam.

Für Magen-Darm-Erkrankungen gibt es eine gesetzliche Meldepflicht. Demnach müssen Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen oder Kindergärten das Gesundheitsamt informieren, sobald zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftreten.

Meist aber folge keine Schließung der jeweiligen Einrichtung. Entscheidend seien im konkreten Einzelfall die Art der konkreten Erkrankung, der Übertragungsweg und die Kontagiosität der Erkrankung, also das Maß der Übertragungsfähigkeit eines Krankheitserregers. „Zu berücksichtigen ist auch, ob es sich um eine impfpräventable Erkrankung handelt“, erklärt die Amtsärztin.

Eine bestimmte Erkrankungsquote indes gibt es nicht als Maßstab, ob eine Gemeinschaftseinrichtung offen bleiben darf oder nicht.