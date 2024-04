Das E-Paper - die digitale Ausgabe der Zeitung - erfreut sich wachsender Beliebtheit. Doch was macht das E-Paper so spannend?

In einer Welt, die zunehmend digitalisiert wird, ist der Zugang zu aktuellen Nachrichten und informativen Inhalten über verschiedene Plattformen von entscheidender Bedeutung. Ein großer Vorteil der digitalen Thüringer Allgemeinen besteht darin, dass Sie das E-Paper bereits deutlich vor 20 Uhr am Vorabend lesen zu können. Außerdem aktualisieren wir das E-Paper auch noch, wenn die Printausgaben schon gedruckt sind. Das ist z. B. bei Hintergrundgeschichten zu Konzerten oder späten Sportveranstaltungen von Vorteil. So werden die Leserinnen und Leser vom E-Paper noch aktueller informiert.

Nachdem wir bereits Beilagen in die Anwendung integriert haben, die über eine App auf dem Smartphone oder Tablet sowie über das Internet auf dem Computer abrufbar ist, wurde nun auch das beliebte Kreuzworträtsel integriert und kann interaktiv ausgefüllt werden.

Auch die kostenlose E-Paper-Sonntagszeitung für Abonnenten gehört zu den Vorteilen des E-Papers: Der digitale Sonntag bietet interessante Nachrichten und Hintergründe aus Thüringen, Deutschland und der Welt, jede Menge Service, Rätsel, Sport sowie Themen aus der Region. Dir steht von Montag bis Samstag das E-Paper deiner digitalen Thüringer Allgemeine kostenlos und mit digitalem Rätselspaß, Frühveröffentlichung und weiteren digitalen Magazinen der Funke-Mediengruppe zur Verfügung. Auch die Plus-Inhalte der News-Portale sind für Abonnenten kostenlos, ebenso die News-App.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation und Einrichtung der E-Paper-App findest du hier. Alle weiteren Informationen rund um die Nutzung der E-Paper-App, einen Überblick über alle Funktionen sowie Antworten auf die meistgestellten Fragen findest du ebenfalls auf unserer Hilfe-Seite.

Du bist bereits Abonnent und möchtest dich für das E-Paper freischalten?

thueringer-allgemeine.de/freischalten

Wir freuen uns, Dich als E-Paper-Leser begrüßen zu dürfen!