Ilmenau. Wohin es den Stürmer von Fußball-Kreisoberligist Germania Ilmenau ziehen könnte.

Kreisoberliga-Tabellenführer SV Germania Ilmenau muss die Rückrunde wohl ohne seinen besten Torjäger absolvieren. Wie Trainer Thomas Giehl am Rande der Ohrdrufer Fußballnacht verriet, zieht es Benjamin Hertel im Winter zurück in die Oberliga. „Er kam auf mich zu und hat mir gesagt, dass er es gerne noch einmal probieren möchte. Im Gespräch sind Arnstadt oder Rudolstadt“, sagte Giehl über den Angreifer, der im Sommer vom FSV Martinroda kam und mit 17 Toren zusammen mit Robin Ensenbach (TSG Bau Remschütz) die Torjägerliste in Mittelthüringen anführt. Dem Wunsch des Angreifers wird die Germania nachkommen, auch wenn es sportlich ein schwerer Verlust ist. Die Türen bleiben aber offen. „Wenn es nicht so passt, wie er sich das vorstellt, ist es gut möglich, dass er im Sommer zurückkommt“, sagte Thomas Giehl weiter.