Bad Frankenhausen. Die Sektflaschen können in Bad Frankenhausen kalt gestellt werden. Ob sie am Samstag auch geöffnet werden?

Am Samstag können sie alles klar machen. Dann sind Robert Ränke (vorn) und seine Mannen des SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen in der Fußball-Landesklasse beim FC Erfurt Nord gefordert und können mit einem Sieg die vorzeitige Meisterschaft und damit den Aufstieg ins Thüringer Oberhaus realisieren. Erfurt Nord, vor der Saison noch als heißester Kandidat auf den Aufstieg gehandelt, hat sich nach einer Berg- und Talfahrt, zu einem Spitzenteam gemausert und ist Vierter. Die Gäste aus der Kurstadt, die eine schier endlose Serie an ungeschlagenen Spielen aufweisen können, wollen freilich auch in der Landeshauptstadt gewinnen. Da würde Trainer Alexander Ludwig das 2:1 aus dem Hinspiel sofort unterschreiben.