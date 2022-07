Karl-Heinz Schütz im Alter von 70 Jahren verstorben

Eichsfeld/Unstrut-Hainich-Kreis. Karl-Heinz Schütz, der Vorsitzende des Kreis-Fußballausschusses Eichsfeld-Unstrut-Hainich, ist verstorben. Er hinterlässt eine große Lücke im Amateur-Fußball.

Der Fußballkreis Eichsfeld-Unstrut-Hainich trauert um Karl-Heinz Schütz. Der Vorsitzende des Kreis-Fußballausschusses (KFA) Eichsfeld-Unstrut-Hainich starb am 1. Juli 2022 nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren. Schütz erwarb sich sowohl als Vorsitzender des Breitensportausschusses des TFV als auch als KFA-Vorsitzender bleibende Verdienste.

„Ehrenamt muss Spaß machen“ – das war Karl-Heinz Schütz’ Maxime. „Wenn es mir in den vielen Jahren nicht Freude bereitet hätte, hätte ich längst aufgehört“, sagte er noch an seinem 70. Geburtstag im vergangenen Jahr. Aber das wäre für den Fußball auf Vereins-, Kreis- und Landesebene ein großer Verlust gewesen. Denn der Vorsitzende des Kreis-Fußballausschusses Eichsfeld-Unstrut-Hainich, der damit auch zum Vorstand des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) gehörte, hat auf all diesen Ebenen sehr viel bewegt.

Zunächst zehn Jahre als Übungsleiter im Nachwuchs seines Heimatvereins SV Blau-Weiß 51 Mühlhausen (1980 – 90). Als Staffelleiter und später Vorsitzender des Jugendausschusses wurde er rasch bekannt. „Er hat sich in den vielen Jahren seines Engagements für den Fußball ein hohes Ansehen bei den Vereinen im Fußballkreis erworben. Seine ehrenamtlichen Funktionen begleitet er mit Umsicht und Sachverstand“, liest man in einem Auszeichnungsvorschlag mit der DFB-Verdienstnadel zum Kreisfußballtag am 20. März 2020.

Liebevoller Opa dreier Enkel mit viel Spaß an der Gartenarbeit

Diesen Aufgaben blieb er zunächst auch treu, als aus den KFA Mühlhausen und Bad Langensalza der Fußballkreis Unstrut-Hainich entstand. Im April 2004 folgte dann ein weiterer Schritt auf der ehrenamtlichen Karriereleiter. Schütz wurde amtierender Vorsitzender und wenig später neuer Vorsitzender des KFA Unstrut-Hainich.

Sieben Jahre übte er dieses Amt aus, ehe 2012 die Verbands- und Spielklassenstruktur im TFV in Angriff genommen und der Fußballkreis Eichsfeld-Unstrut-Hainich gebildet wurde. Unter dem leider schon sehr früh verstorbenen Jochen Scheerbaum übernahm der verheiratete Vater von zwei Kindern, der vor mehr als 20 Jahren in Bollstedt gebaut hatte, zunächst die Stellvertreterfunktion. Nach dem Ableben von Scheerbaum wurde er 2017 erneut zum Vorsitzenden gewählt.

Karl-Heinz Schütz musste man nicht erklären, wie Fußball an der Basis funktioniert. Schließlich stand er 35 Jahre an der Spitze des SV Blau-Weiß 51 Mühlhausen. Auf jeden Fall wollte Karl-Heinz Schütz die Wahlperiode bis zum Ende ausfüllen. Danach sollte Schluss sein. Das war im KFA bekannt. Mehr Zeit für die drei Enkelkinder, zu denen er jede Woche Kontakt hatte, und auch für die geliebte Gartenarbeit. Das war sein Wunsch. Dazu ist es leider nicht mehr gekommen.

Die Anteilnahme gilt seiner Frau, seiner Familie und seinen zahlreichen Freunden und Kollegen. Er hinterlässt eine Lücke, die so leicht nicht zu schließen sein wird. Karl-Heinz Schütz wird im Geschichtsbuch des Thüringer Fußball-Verbandes für immer einen würdigen Platz einnehmen.