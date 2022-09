Souveräne Favoritensiege beim XCO Bikecup in Bad Tabarz

Bad Tabarz. Rund 290 Starter begaben sich am Wochenende auf die 3,45 km lange Mountainbike-Strecke. Ein Stadtilmer ist nicht zu schlagen, der Nachwuchs Thüringens gefällt.

Florian Anderle ließ überhaupt keine Zweifel aufkommen, wer bei der Titelvergabe um die Mitteldeutsche Meisterschaft beim Rennen im Cross Country am Datenberg die größten Chancen hat. In der Hauptkategorie Elite im des XCO Bikecup 2022 in Bad Tabarz unterstrich der Stadtilmer seinen Favoritenstatus deutlich. Eine Stunde gingen Anderle & Co. auf den den 3,45 Kilometer lange Rundkurs über Stock und Stein.

In der Endabrechnung lag der Thüringer Cross-Country-Profi vom FujiBikes Rockets-Team, der bereits an Weltmeisterschaften teilnahm und auch noch als Radballer für den RSV Stadtilm und Gelegenheitsfußballer bei Blau-Weiß Niederwillingen in Erscheinung tritt, dann in 1:04:07,00 Stunden in sechs Runden fast zwei Minuten vor dem Zweitplatzierten Immanuel Ries (Fit4Stein-bikes), der sechs und Nick Planert (White Rock Weißenfels), der fünf Runden schaffte.

In der Gesamtwertung des XCO Bikecup, der nur die beiden Rennen in Werdau und Bad Tabarz umfasste, gewann ebenfalls Anderle mit 40 Punkten vor den punktgleichen Sven Strähle (German-Technology-Racing) und Ries (36).

Bei den Elite-Frauen startete mit Harriet Rücknagel (WSV Oberhof) nur eine Athletin, die sich so den Mitteldeutschen Titel holte.

Dafür waren die Nachwuchsklassen und die Masters-Serie, bei der sich der Tabarzer Stefan Donner mit Platz sechs und Orlando Wintzer (RSV Adler Arnstadt) als Achter gut in Szene setzte, reichlich gebucht. Im Rennen der Masters 2-4 kam Karsten Neumann vom Ilmenauer RC auf Ranf vier.

Insgesamt rund 290 Teilnehmer aller Altersklassen absolvierten den Parcours, der je nach Altersklasse unterschiedliche Zeitintervalle vorschrieb. „Es war eine Top-Veranstaltung. Die Organisation hat sehr gut gepasst, es gab kaum Stürze, das ist für uns sehr wichtig“, zog Alexander Pudack, Vereinspräsident des ausrichtenden RSC Waltershausen-Gotha, ein positives Fazit.

Die Radsport-Gemeinschaft hat mit den Straßenrennen und dem Mountainbikesport gleich zwei Varianten, auf die man sich spezialisiert. Dass in West- und Mittelthüringen gute Nachwuchsarbeit geleistet wird, zeigten die Teilnehmerzahlen bei den Schülern (ab U9) bis zu den Junioren (U19). Für vordere Plätze reichte es dabei aber für die Talente des RSV Adler Arnstadt noch nicht. Dennoch kamen in der U9 Ragnar Lohaus als Achter und Oscar Geyer auf Platz 14 weit nach vorn. In der U11 war Adele Luise Kerst (RSV Adler) als Vierte beste Arnstädterin. Nikos Hose wurde bei den U11-Jungen Zwölfter. Bester in der U13 war Leonard Hahm als 18. und in der Hobby-Klasse fuhr Adler Hans Eckoldt als Zwölfter ins Ziel.

In der Spitze zeigten sich deutliche Unterschiede. „In den Nachwuchsklassen hat man gesehen, wer intensiv Mountainbikesport betreibt. Die Siege waren meist recht deutlich“, sagte Pudack, der an die Talente ein Kompliment verteilte. „Die jahrelange Arbeit macht sich bezahlbar, auf dem Niveau können wir weiter aufbauen.“