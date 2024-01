Beim Cup des Mosbacher SV wurden die Erbstromtaler zunächst von Freizeitkickern düpiert. Weshalb die SG am Ende aber trotzdem gut lachen hatte.

Der Pokal beim erstmals seit vier Jahren wieder ausgespielten Hallenfußballturnier um den MSV-Cup bleibt erneut in der Gemeinde Wutha-Farnroda. Allerdings jubelte in der proppevollen Hörselberghalle diesmal nicht der von 2017 bis 2020 viermal siegreiche Gastgeber Mosbacher SV, sondern Orts- und Ligarivale SG Ruhla/Wutha-Farnroda. Mit zwölf Punkten und einem Torverhältnis von 11:2 holten sich die Erbstromtaler in ihrer Heimhalle den ersten Platz im Sechserfeld.