Eisenach. Bei der Poolbillard-Landesmeisterschaft im 8-Ball bleiben zwei Medaillen beim gastgebenden 1. BC Blackpool

„Gut Stoß!“ hieß es am Samstag wieder in der Wartburgstadt: Gastgeber der Thüringer Landesmeisterschaft 2023/2024 der Senioren im „8 Ball Billard“ war der 1. BC Blackpool Eisenach. Wettkampfstätte war das von Olga Becker und Billard-Ass Istvan Farkas betriebene Billardcafé Blackpool am Jakobsplan.