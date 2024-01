Erfurt/Halle/Großbrembach. Den Edith-Stein-Schülern hilft in Halle ein Trainingskniff. Großbrembachs Kegler mit bitterer Pleite. Löwen-Nachwuchs gewinnt Kellerduell.

Erfurts „Rugger“ siegen dreifach

Mit einem Paukenschlag meldete sich der Erfurter Rugbynachwuchs ins neue Jahr zurück. Beim traditionellen Touchrugby-Turnier in Halle gewannen sowohl die U12 als auch die U14 und die zweite Mannschaft U16 ihre Turniere. Die erste Mannschaft der U16 wurde von der eigenen Zweiten geschlagen und kam auf Rang zwei. Insgesamt 17 Mannschaften von acht Vereinen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg kamen zum Jahresauftakt in der Saalestadt zusammen, um in vier Altersklassen einen Sieger auszuspielen. Den Erfurtern vom Edith-Stein-Schulsportverein kam zugute, dass sie schon eine Trainingseinheit im neuen Jahr absolviert hatten, um gezielt die kontaktlose Variante des Sports zu trainieren. Umjubelt war vor allem der knappe Sieg der U12, die ihr erstes Turnier überhaupt gewinnen konnte.

Rückschlag für Großbrembach

Im Kampf um die Spitzenplätze der Kegel-Thüringenliga (120 Wurf) musste die SG Aue Großbrembach eine bittere Heimniederlage einstecken. Gegen den SV 08 Steinach hieß es am Ende 3:5 (3128:3154), wodurch die Großbrembacher den Gegner in der Tabelle vorbeiziehen lassen mussten und nun Fünfter sind. Da sowohl drei Kegler der Gastgeber – Christopher Nagel mit dem Tagesbestwert von 562 Holz, Ronny Graupeter (533) und Felix Schauroth (502) – als auch drei Steinacher ihre Duelle gewannen, entschied letztlich die Gesamtkegelzahl zugunsten der Gäste aus Südthüringen.

Löwen-Talente siegen zum Abschluss

Das U19-Team der Basketball-Löwen Erfurt hat das Kellerduell in der Nordoststaffel der Nachwuchs-Bundesliga gegen die Dresden Titans souverän mit 86:63 gewonnen. Durch einen Blitzstart – nach dem ersten Viertel führten die Erfurter Talente 23:12, zur Halbzeit 45:24 – war das Spiel nach der Hälfte vorentschieden. Mit Musa Abra (25), Luca Förster (17), Jefferson Hey (15) und Leonard Fliege (10) punkteten vier Löwen zweistellig. Mit zwei Siegen aus zehn Spielen schließen sie die Hauptrunde als Fünfter von sechs Teams ab.