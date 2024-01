Aue. Der Regionalligist ZFC Meuselwitz verliert ein Testspiel beim Drittligisten FC Erzgebirge Aue mit 0:6. Trainer Leopold nimmt den konditionellen Aspekt gern mit.

Ein Test ist ein Test. Aber sechs Gegentore waren dann auch Georg-Martin Leopold zu viel. „Man hat den Klassenunterschied gesehen. In allen Belangen“, sagte der Trainer des ZFC Meuselwitz. Doch der Coach des Fußball-Regionalligisten nahm seine Spieler nach dem 0:6 (0:4) am Mittwoch beim Drittligisten FC Erzgebirge Aue dann doch in Schutz. „Wir waren nach den harten Trainingseinheiten, zwei Hallenturnieren und dem kleinen Kader schon ganz schön platt. Wir mussten einige Ausfälle verkraften. Aber wir nehmen den konditionellen Aspekt gern mit extra langen Spiel.“ Das Ergebnis sei ärgerlich, „aber ich weiß es einzuordnen. Sicherlich hätten wir in der zweiten Halbzeit einen Treffer verdient.“