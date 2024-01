Erfurt. Per Fallrückzieher traf Michael Seaton vom FC Rot-Weiß Erfurt. Sein Treffer schaffte es aber nicht zum Sieg bei der Wahl zum Tor des Monats. Trotzdem gab es einen Thüringer Gewinner.

Michael Seaton ist mit bislang neun Toren im Augenblick der erfolgreichste Schütze des FC Rot-Weiß. Bei der Wahl zum Tor des Monats Dezember in der ARD-Sportschau stand sein spektakulärer Treffer per Fallrückzieher gegen den Chemnitzer FC zur Abstimmung. Gewonnen hat der Erfurter Angreifer aber nicht. Wie in der Sendung am Abend aufgelöst wurde, setzte sich Goncalo Paciencia vom VfL Bochum durch.