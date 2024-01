Gera. Teamchef Frank Schäfer erlebt die Schwarz-Gelben in Unterzahl, im Halbfinale nervenstark vom Punkt und treffsicher im Finale gegen die Bundesligaauswahl Ost.

Siegerehrung beim 24. Geraer Oldie-Hallenturnier. Wie im Vorjahr reckte die Stadtauswahl Gera den Ur-Krostitzer-Pokal in die Höhe, ging die XXL-Biertulpe von Hand zu Hand. Mit einem 2:0-Erfolg durch Tore von Oliver Bonde und Daniel Gehrt hatten die Schwarz-Gelben im Finale die Bundesligaauswahl Ost besiegt.

„Sicher haben wir auch mal vom Double gequatscht“, sagte Teamchef Frank Schäfer, aber es sei eben auch eine Last gewesen. „Wir sind nervös ins Turnier gestartet, haben uns gesteigert, hatten alle Facetten dabei, lagen zweimal zurück, mussten ins Neunmeterschießen. Das hältst du an der Bande nur schwer aus“, sagte Frank Schäfer mit einem Lachen. Doch seine Spieler treffen sich nicht nur, um Fußball zu spielen, „die haben Bock, die sind zu einer richtigen Mannschaft zusammengewachsen“.

Fast das Aus gegen Rot-Weiß Erfurt

Doch fast wären die Geraer auf der Strecke geblieben. Sie lagen im dritten Vorrundenspiel gegen den FC Rot-Weiß Erfurt mit 0:2 zurück. Doch Marcel Peters und Oliver Bonde glichen aus. Etwas mehr als eine Minute vor Schluss schickte der frühere Fifa-Referee Bernd Heynemann Gera-Keeper Alexander Just für ein Handspiel außerhalb des Neunmeterraums für zwei Minuten vom Parkett. Ins Tor rückte Norman Schote. Trotz Unterzahl glückte Marcel Peters der 3:2-Siegtreffer. Gera gerettet. Erfurt verpasste das Halbfinale. „Das war ärgerlich. Gegen Mönchengladbach haben wir 4:4 gespielt und hätten bei den Chancen gewinnen müssen“, sagte RWE-Teamchef Martin Busse. „Gegen Gera führen wir und lassen uns auskontern. Schwamm drüber. Es war wieder ein sehr schönes Turnier in Gera mit feinem Fußball und bekannten Spielern.“

Mönchengladbach mit großen Namen

Allen voran Mönchengladbach mit Pflipsen, Hanke und Chiquinho, das mit Raffael (Bester Spieler) und Käßmann (Bester Torwart) zu zwei Einzelauszeichnungen kam. Im Halbfinale gegen Union Berlin musste die Stadtauswahl ins Neunmeterschießen. „Das war ein taktisches Spiel, keiner wollte in Rückstand geraten“, sagte Frank Schäfer. Im Neunmeterschießen gewannen die Geraer mit 5:4. Gera-Keeper Marcel Just hielt den Schuss von Christopher Quiring und David Kwiatkowski, Marcel Peters und Daniel Gehrt hatten getroffen. „Nein, das Neunmeterschießen üben wir nicht. Kannst du gar nicht üben, wie das ist vor 1500 Zuschauern anzulaufen. Entweder du kannst es oder nicht. Die drei Jungs wollten schießen und haben es gemacht“, war Frank Schäfer angetan von seinen Spielern.

FC Carl Zeiss Jena verpasst das Halbfinale

Keine Rolle spielte Rekord-Pokalsieger FC Carl Zeiss Jena mit Torsten Ziegner und René Klingbeil in seinen Reihen. 2:3 gegen Union Berlin zum Auftakt, 1:0 gegen den Hamburger SV und 0:4 gegen die Bundesligaauswahl Ost reichten zu Platz drei in der Vorrunde und am Ende Platz fünf nach dem gewonnenen Neunmeterschießen gegen Sparta Prag. „Unser Ziel war das Halbfinale. Kleinigkeiten haben entschieden“, sagte Christian Reimann, der seine Neunmeterbälle im Tor untergebracht hatte. „Es hat Spaß gemacht. Ich habe einige getroffen, die ich länger nicht gesehen habe. Die Geraer stellen immer wieder ein tolles Turnier auf die Beine“, sagte der 44-Jährige, aktuell Co-Trainer beim FSV Grün-Weiß Stadtroda – einer der Spieler beim Landesklässler: Marcel Peters. „Ich drücke ihm und den Geraern fürs Finale die Daumen. Was sie bisher gezeigt haben. Alle Achtung.“

Christian Reimann drückt Peters und der Stadtauswahl die Daumen

Das Daumendrücken war nicht umsonst. „Es war gefühlt doppelt so schwer, wieder zu gewinnen, überhaupt erstmal durch die Vorrunde zu kommen, da war alles dabei. Nervenspiel. Unterzahl. Aber wir haben das Spiel verteilt, auf viele Schultern, das Spiel immer wieder verlagert“, freute sich Marcel Peters über den Sieg bei der 24. Turnier-Auflage seit 1999. Beim Ausrichter ging der Blick schon aufs Jubiläum – auf den grünen Eintrittsbändchen stand schon 25. Geraer Oldie-Hallenturnier. Nach dem Turnier ist eben vor dem Turnier. Die Planungen laufen. Mit Rapid Wien sind die Geraer im Gespräch, ein englisches Team ist auf der Wunschliste.