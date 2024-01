Erfurt. Was nach dem 7:2-Spektakel im Gästebereich vorgefallen ist – und was der Stadionbetreiber zu dem Vandalismus sagt.

Der immer wieder auftretende Vandalismus am Rande der Regionalliga-Spiele hat den FC Rot-Weiß Erfurt und den Chemnitzer FC zu einem gemeinsamen Appell an die Fußballfans veranlasst. Zuletzt war es nach der Partie zwischen beiden Vereinen am 8. Dezember 2023 zu mutwilligen Zerstörungen von Sanitäranlagen im Gästebereich des Steigerwaldstadions gekommen. Zurück blieben beschmierte Türen sowie beschädigte Toiletten und Waschbecken.