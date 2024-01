Mühlhausen. Die Thüringen-Rundfahrt der Frauen gastiert auch im kommenden Juni in Mühlhausen. Bei der Tour ist der Blick schon auf Olympia in Paris gerichtet.

Für die Lotto Thüringen Ladies Tour der Radsportlerinnen vom 25. bis 30. Juni steht der nächste Etappenort fest. Der vierte Abschnitt der Thüringen-Rundfahrt wird am 28. Juni mit Start und Ziel in Mühlhausen ausgetragen. Dort endete im vergangenen Jahr die Tour mit der Belgierin Lotte Kopecky als Gesamtsiegerin. „Wir haben uns 2023 in Mühlhausen sehr willkommen gefühlt und eine große Begeisterung in der Stadt und bei den Menschen gespürt. Das hat die Gespräche für eine Rückkehr 2024 sehr einfach gemacht“, sagt Tour-Direktorin Vera Hohlfeld.

Tour-Chefin Hohlfeld erwartet Topbesetzung

Damals stand eine 126 Kilometer lange Etappe mit mehr als 1400 Höhenmetern auf dem Programm. Am Start waren fünf Mannschaften aus der World Tour. Auch diesmal rechnet Tour-Chefin Hohlfeld nur einen Monat vor dem Beginn der Olympischen Sommerspiele in Paris mit einer Top-Besetzung. „Wir haben bereits jetzt zahlreiche Bewerbungen aus der 1. Liga des Welt-Frauenradsports und dürfen uns auf eine tolle Rundfahrt freuen“, sagte Hohlfeld.

Altenburg richtet Zeitfahren aus

Renndirektor Marian Koppe wird erneut eine sportlich anspruchsvolle Etappe „Rund um Mühlhausen“ zusammenstellen. „Aufgrund des Profils ist viel möglich – vor allem für kletterfeste Fahrerinnen. Ich rechne auch mit Bewegung im Gesamtklassement“, sagte Koppe.

Neben Mühlhausen steht bereits Gera am 26. Juni als Etappenort fest. Am 29. Juni wird in Altenburg, zuletzt 2022 Teil der Ladies Tour, ein Zeitfahren ausgetragen. „Unser Ziel ist es, das Streckenprofil auf dieser Etappe ähnlich anzulegen wie das des Einzelzeitfahrens bei Olympia“, sagte Renndirektor Koppe. Die Etappe sei damit bestens geeignet für die Profi-Teams, um sich vier Wochen vor dem Rennen um olympisches Edelmetall noch einmal unter ähnlichen Bedingungen zu testen.

