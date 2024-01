Oberhof. Skilangläuferin Victoria Carl ist voller Vorfreude auf den Heim-Weltcup in Oberhof, der am Freitag mit den Sprints beginnt. Für die Staffel macht sie eine klare Ansage.

Als Victoria Carl am Donnerstag vom Training kam, war sie begeistert. „Es ist wie im Winterwunderland“, sagte die Skilangläuferin vom SC Motor Zella-Mehlis einen Tag vor dem Auftakt des Heim-Weltcups in Oberhof. Auch sonst bietet der Auftritt in der Heimat einige Annehmlichkeiten. „Ich kann im eigenen Bett schlafen, was für die Regeneration wichtig ist. Und ich muss keine Tasche für die Reise packen.“