Nordhausen. Das ist ein Knaller! Der Luxemburger Bob Bertemes kommt in Topform nach Nordhausen. Diese starke Weite stieß der Vorjahressieger gerade bei seinem Heimmeeting.

Meeting-Direktor Werner Hütcher ist begeistert. Der Vorjahressieger Bob Bertemes will den starken Italienern Leonardi Fabri und Zane Weir nicht so einfach den Sieg beim Nordhäuser Kugelstoß-Indoor an diesem Sonntag (14 Uhr) überlassen. Vor der 15. Auflage in der Wiedigsburghalle stieß der Luxemburger bei seinem Heimmeeting 21,72 Meter – neue Weltjahresbestleistung.

„Da haben wir Bob zurecht auf unser Plakat genommen. Jetzt wackelt unser Hallenrekord auch bei den Männern“, freut sich Hütcher. Die alte Bestleistung hält der US-Amerikaner Christian Cantwell, der 2009 gute 21,47 m stieß. Die Bestleistung des 30 Jahre alten Bertemes liegt bei 22,22 Meter. Bei den Frauen ist Weltmeisterin Chase Ealey am Start.