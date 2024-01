Altenberg. Die Thüringer Rennrodler sind bei der diesen Donnerstag beginnenden WM in Altenberg stark vertreten und haben gute Aussichten auf Medaillen. Ein Überblick:

Für die deutschen Rennrodlerinnen und Rennrodler steht am Wochenende der Jahreshöhepunkt an, die Weltmeisterschaft im sächsischen Altenberg. Bei den Festspielen in Oberhof vor einem Jahr holten die Athleten aus der Bundesrepublik in neun Rennen achtmal WM-Gold. „Natürlich wird man an den Ergebnissen aus dem letzten Jahr gemessen. Wir sollten hoffentlich auf ähnliche Ergebnisse kommen“, sagt der Oberhofer Stützpunkttrainer Andi Langenhan. „Versprechen kann ich natürlich nichts.“