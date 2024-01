Altenberg. Die Wahl-Oberhoferin hat ihr Schädel-Hirn-Trauma fast auskuriert und freut sich aufs Rennrodel-Heimspiel in Altenberg.

Wer zum Altenberger Eiskanal fährt, kommt an ihr nicht vorbei. Julia Taubitz ziert die Plakate auf dem Weg zum Austragungsort der 52. Rennrodel-Weltmeisterschaft. Die Wahl-Oberhoferin ist das Gesicht dieser Titelkämpfe, die am Freitag ab 13 Uhr mit den Sprintrennen beginnt. Das liegt nicht allein daran, dass die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison auch in der neuen das Tableau schon wieder anführt. Die 27-Jährige stammt aus dem Erzgebirge, aus Annaberg-Buchholz und hat auf der Bahn in Altenberg das Rodeln gelernt.