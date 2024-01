Erfurt. Das Bundesliga-Auswärtsspiel beim TuS Metzingen wird verschoben. Den Thüringer Handballerinnen fehlt Personal, um die Fahrt nach Süddeutschland anzutreten.

Das für diesen Samstag vorgesehene Bundesliga-Spiel der THC-Handballerinnen beim TuS Metzingen fällt aus. Aufgrund von vielen Krankheitsfällen in der Mannschaft informierte der Thüringer HC die spielleitende Stelle, nicht antreten zu können. Das teilte der Verein am Samstag mit. Wann die Partie nachgeholt wird, die am Abend live im Free TV bei Eurosport 1 übertragen werden sollte, ist offen.

„Wir bekommen keine spielfähige Mannschaft zusammen“, erklärte THC-Geschäftsführer Maik Schenk. Er führte zahlreiche erkrankte Spielerinnen als Grund für die kurzfristige Absage an. Nach dem Spiel bei Chambray Touraine hatte es im Verlauf der Woche bereits eine Hand voll Ausfälle mit grippeähnlichen Symptomen beim Tabellenzweiten gegeben. In den letzten beiden Tagen wäre noch eine Reihe davon hinzugekommen, sodass nicht mehr genügend Spielerinnen zur Verfügung gestanden hätten. Laut Bestimmungen muss gespielt werden, wenn die Hälfte der Spielerinnen des Lizenzaufgebotes einsatzfähig ist. Das sei nicht mehr gegeben gewesen, so Schenk.

seß