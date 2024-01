Altenberg. Das bestätigte Sohn Felix nach Bronze im Einsitzer bei der Rennrodel-WM in Altenberg. Ein Nachfolger steht schon fest.

Gemunkelt wurde es schon länger, nun gab es bei der Rennrodel-Weltmeisterschaft in Altenberg die erste öffentliche Äußerung zur Zukunft von Bundestrainer Norbert Loch. Der gebürtige Friedrichrodaer hört nach dem Ende der Saison auf. Das sagte sein Sohn Felix am Samstag, der beim Sieg im Einsitzer des Thüringers Max Langenhan Bronze gewonnen hatte. „Mein Dad, der eine oder andere wird es ja wissen, lässt es ja nach der Saison beziehungsweise tritt zurück“, verriet der 34-Jährige, der in Sonneberg geboren wurde.