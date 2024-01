Erfurt. Mit Melissa Schäfer und Sofie Adeberg bestimmen die Talente des ESC Erfurt das Mehrkampf-Niveau der Juniorinnen bei der deutschen Meisterschaften. Nicht nur auf auf die beiden warten Flüge nach Japan.

Vier Mal Silber, am Ende Gold: Eisschnellläuferin Melissa Schäfer (ESC) hat ihre Mehrkampf-Stärke mit einem vielversprechenden Vier-Strecken-Vortrag unterstrichen und sich beim Erfurter Doppelsieg mit dem deutschen Meistertitel der Juniorinnen belohnt. Mit vier Bestleistungen auf vier Strecken (500, 1000, 1500, 3000 m) und 0,9 Punkten vor Teamgefährtin Sofie Adeberg setzte sich die 18-jährige Sportschülerin bei den nationalen Titelkämpfen wie im vergangenen Winter schon an die Spitze. Dritte bei den A-Juniorinnen wurde Isabel Kraus (Inzell) vor Lina Poddubnaia (Erfurt).

Nach einer langen Krankheitspause zum Anfang der Saison kann Melissa Schäfer wie Sofie Adeberg nach zwei Strecken-Erfolgen mit der Teilnahme bei der Junioren-WM in zwei Wochen in Japan planen. Auch Tomy Nguyen wird nach seinem zweiten Platz in Japan starten können. Im Kampf um die Mehrkampf-Krone der Junioren musste der nach Erfurt gewechselte Dresdner mit hauchdünnen 0,128 Punkten Rückstand Luca Matteo Stibenz (Chemnitz) den Vortritt lassen. Im 500-m-Sprint war der Sieg an Nguyen gegangen. Zudem wurde er zweimal Zweiter und einmal Dritter auf den Einzelstrecken sowie zum Abschluss am Sonntag mit Sofie Adeberg Zweiter in der Mixed-Staffel.

Silber-Gewinner Tomy Nguyen (ESC Erfurt) verfehlt den Mehrkampf-Titel um nur einen Hauch.

Laut Richtlinie berechtigen die Plätze eins bis drei im Mehrkampf für eine Teilnahme bei der Junioren-WM in Hachinohe vom 9. bis 11. Februar. Je zwei weitere Startplätze können durch den Bundestrainer entsprechend der Stärke auf einzelnen Strecken besetzt werden.

Heimspiel mit vielen Bestleistungen und vorderen Platzierungen

Mit Melissa Schaefer, Sofie Adeberg und Tomy Nguyen wächst das Erfurter Teilnehmerfeld beim großen Saison-Höhepunkt der Junioren auf mindestens vier Starter. Finn Sonnekalb reist nach seinem Gold-Coup mit drei Siegen bei den Olympischen Jugendwinterspielen in Südkorea von Gangwon nach Japan.

Bei den nationalen Jugendmeisterschaften in der heimischen Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle stachen die Erfurter JWM-Starter mit ihren Leistungen heraus. Darüber hinaus gab es bei zig Bestleistungen und einigen vorderen Platzierungen weiteren Grund zur Freude. Frida Brusch absolvierte den Mehrkampf der B-Juniorinnen so schnell wie nie und lief zu Silber, Jaro Flaig kam ebenso mit Bestwert auf den dritten Platz.