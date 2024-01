Dirk Pille über Sterne des Sports und Special Olympics in Thüringen

Was für ein Sporttag für Thüringen. In Berlin erhielt der LAC Eichsfeld den „Großen Stern des Sports“. In Oberhof wurden die Nationalen Winterspiele von Special Olympics eröffnet. Zwei Sternstunden der Inklusion - dem gemeinsamen Sporttreiben von Behinderten und Nichtbehinderten.