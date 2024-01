Erfurt. Zum dritten Mal findet der Indoor-Triathlon „TRIndoor“ in Erfurt statt. Das erwartet die Athleten und Zuschauer am kommenden Wochenende.

Triathlon: Schwimmen, Laufen, Radfahren – ein Konzept, das nur im Sommer funktioniert. Stimmt nicht, sagt Andrea Gießmann vom Lauf- und Triathlon-Verein (LTV) Erfurt. Lange Zeit begleitete sie die Idee eines Indoor-Triathlons, das heißt einem Wettkampf, der in der Halle stattfindet. 2022 setzte sie ihre Idee zum ersten Mal um. In diesem Jahr folgt die dritte Ausgabe. 350 Athletinnen und Athleten werden beim „TRIndoor“ am Sonntag, 4. Februar, um die Pokale kämpfen.