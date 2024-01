Erfurt. Die zweifache Hindernis-Europameisterin Gesa Krause startet an diesem Freitag beim Erfurt Indoor erstmals wieder bei einem größeren Meeting. Ein Lokalmatador hat dagegen abgesagt.

Beim Silvesterlauf in Trier schnürte Gesa Krause zum ersten Mal nach ihrer Babypause wieder ihre Laufschuhe, am vergangenen Wochenende erhöhte sie mit drei Starts bei den hessischen Hallen-Landesmeisterschaften die Schlagzahl. Nun tritt die zweifache Hindernis-Europameisterin beim Erfurt Indoor am Freitag in der Hartwig-Gauder-Halle erstmals wieder bei einem größeren Meeting an (Beginn 18 Uhr) .