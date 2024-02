Schmalkalden. Der Streckenplan der Thüringen-Rundfahrt der Radsportlerinnen ist fast komplett. Fest steht nun, dass Schmalkalden am 30. Juni die letzte Etappe ausrichtet.

Die Lotto Thüringen Ladies Tour der Radsportlerinnen endet in diesem Jahr in Schmalkalden. Wie die Organisatoren mitteilten, wird die letzte Etappe der 36. Auflage am 30. Juni wie schon im vergangenen Jahr an der „Viba-Nougat-Welt“ Station machen. Wo die Thüringen-Rundfahrt am 25. Juni startet, soll in Kürze bekannt gegeben werden. Bislang stehen Gera (26. Juni), Erfurt (27. Juni), Mühlhausen (28. Juni) und Altenburg mit einem Einzelzeitfahren (29. Juni) als weitere Ausrichter fest.

„Wir haben uns 2023 sehr willkommen gefühlt und zusammen mit vielen Fans des Frauen-Radsports einen tollen Tag in Schmalkalden erlebt. Wir freuen uns auf die Rückkehr und werden diesmal sogar die Gesamtsiegerin unserer Rundfahrt in Schmalkalden küren“, sagte Tour-Direktorin Vera Hohlfeld.

Tour-Tross passiert wieder Oberhof

Die Hochschulstadt im Süden Thüringens war im vergangenen Jahr zum ersten Mal als Start- und Zielort bei Deutschlands bedeutendster Etappenfahrt für Frauen mit dabei. Damals gewann die niederländische Europameisterin Lorena Wiebes vom Team SD Worx, als die Fahrerinnen unter anderem Oberhof als höchsten Punkt der Rundfahrt passierten.

„Ich denke, wir können uns sehr gut am Etappenverlauf 2023 orientieren“, sagt Rundfahrt-Streckenplaner Marian Koppe. Damals waren 132 Kilometer zurückzulegen, dazu standen rund 1600 Höhenmeter im Programm.

red