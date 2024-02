Erfurt. Das Spektakel kam zum Schluss. Die Geher, Hindernis-Königin Krause und Mittelstreckler Farken rissen die Fans beim Erfurt Indoor am Freitagabend von den Sitzen. Das Thüringer Hallen-Meeting war ein erster Schritt auf dem Weg zu Olympia. Das sagten die Top-Leichtathleten im Ziel.

Solch eine Leistung hätten sich die Geher selbst nicht zugetraut. Gerade erst aus Südafrika gelandet, pulverisierten die drei Männer bei der 11. Auflage des Erfurt-Indoor über 3000 Meter ihre Bestzeiten. Christopher Linke gelang in 10:44 Minuten sogar ein Ü35-Weltrekord. „Ich bin jetzt 35 und da kann ich Jagd auf solche witzigen Rekorde machen“, lachte der Potsdamer Vizeeuropameister über 20 km. „Ich kann es gar nicht glauben, dass wir nach diesem langen Flug gleich so spritzig sind“, sagte Linke, der mit dem Nationalteam in 1800 Meter Höhe in Dullstroom - rund 200 km vom Kruger-Park entfernt - nur Ausdauer trainiert hatte. Der Oldie, der auf eine Olympiamedaille in Paris hofft, hatte noch eine nette Anekdote parat. „Den Weltrekord habe ich dem Polen Robert Korzeniowski abgenommen, der wurde danach 2004 in Athen Olympiasieger. Allerdings über 50 Kilometer. Doch die gibt es ja nicht mehr. Es bleibt trotzdem ein gutes Omen“, grinste Linke.