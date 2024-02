Marco Alles berichtet aus dem tschechischen Nove Mesto

Wer durch Nove Mesto oder die benachbarten Orte des böhmisch-mährischen Hochlandes schlendert, stößt immer wieder auf zwei Dinge: Holz und Glas. Die überall aufgereihten Scheite und Stämme lassen vermuten, dass nahezu jeder Haushalt in der Gegend einen Kamin besitzt. Und die reichhaltigen Auslagen der Souvenirgeschäfte spiegeln vor allem die lange Tradition der hiesigen Glasherstellung wider.

Sportchef Marco Alles. © Erfurt | Marco Schmidt

Sie soll rund 400 Jahre alt sein. Dörfer wie Sklené (zu Deutsch: Glas) zeugen davon. Waren es zunächst vereinzelte Glasmacher, die damit ihren Lebensunterhalt verdienten, hat sich über die Jahrhunderte ein dichtes Netz an Glashütten gebildet und zu modernen Manufakturen entwickelt. Stolz berichten die Einheimischen, dass in ihrer Region die modernste Glashütte Europas steht und das reinste Kristallglas in ganz Tschechien produziert. Selbst Tennis-Superstar Novak Djokovic soll eine hier hergestellte Trophäe zu Hause haben.

Da ist es nicht verwunderlich, dass auch die besten Biathleten in Nove Mesto ein entsprechendes Andenken erhalten. Statt Blumen gibt es bei der Siegerehrung für die besten Sechs einen funkelnden Glaswürfel, der von einem ansässigen Künstler eigens für die WM kreiert wurde. „Wir wollen den Sportlern damit etwas mitgeben, dass sie an unsere Region erinnert“, sagt Tomas Hermann vom Organisationskomitee.

Ein Präsent, das gut ankommt und sich vor allem länger hält, als jeder noch so schöne Blumenstrauß.