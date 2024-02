Erfurt. Der FC Rot-Weiß Erfurt bestreitet am 16. März das nächste Thüringen-Derby. Wann beginnt der Kartenverkauf – und wie viele Fans dürfen eigentlich mit nach Jena?

Sportlich bewegt sich der FC Rot-Weiß im Niemandsland der Regionalliga. Die Frage aber nach der Nummer eins in Fußball-Thüringen elektrisiert die Fans. Am Samstag, 16. März, muss Erfurt zum Derby beim FC Carl Zeiss Jena antreten (Anstoß: 16 Uhr). Doch wie viele Fans dürfen zum Auswärtsspiel reisen und wo werden die Karten verkauft?



Der FC Rot-Weiß Erfurt bekommt 1500 Tickets für den Gästebereich auf der Südtribüne des noch im Umbau befindlichen Ernst-Abbe-Sportfeldes. Insgesamt steht an diesem Tag eine Stadionkapazität von 12.500 Plätzen zur Verfügung.



In Erfurt beginnt der Vorverkauf - ausschließlich an der Kasse West des Steigerwaldstadions - in der kommenden Woche. Am Freitag, 23. Februar, kommen zunächst Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber zum Zuge. Weitere Verkaufstage sind der 27. und 28. Februar (jeweils 15 bis 19 Uhr). Am Donnerstag, 29. Februar, findet der freie Verkauf statt, sollte es dann noch Restbestände geben.



In der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften im Erfurter Steigerwaldstadion mit 1:1. Die Führung der Gäste durch Joel Richter (18.) glich Til Schwarz per Kopf in der 81. Minute aus. Damals war die Arena mit 14.750 Zuschauern ausverkauft.