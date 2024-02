Erfurt. Als der FC Rot-Weiß Erfurt am Donnerstag das Training mit Torabschlüssen beendete, ging Stürmer Artur Mergel vorzeitig vom Platz. Trainer Fabian Gerber erklärt den Hintergrund.

Als die Mannschaft des FC Rot-Weiß Erfurt am Donnerstag zum Abschluss der Trainingseinheit den Torabschluss übte, verließ Artur Mergel vorzeitig den Kunstrasenplatz in Gispersleben. Fabian Gerber aber gab sofort Entwarnung. „Wir wollten nichts riskieren, deshalb hat er früher aufgehört“, sagte der Trainer über seinen Angreifer, der nach dem Heimsieg gegen den Berliner AK (1:0) in dieser Woche über Probleme mit dem Oberschenkel geklagt hatte.