Göppingen. Diesmal war es nicht knapp. Der ThSV Eisenach zeigte sein Auswärtsgesicht und unterlag nach einer Schwächephase vor der Pause deutlich.

Der ThSV Eisenach hat auch sein drittes Bundesliga-Spiel nach der Winterpause verloren. Bei Frisch Auf Göppingen kassierten die Thüringer Handballer ein 31:35 (12:17). Kurz vor der Pause war das Team von Trainer Misha Kaufmann mit einem 2:9-Negativlauf völlig aus der Spur geraten.

Die heimstarken Göppinger holten zuvor bereits zwölf ihrer 17 Punkte in der eigenen Halle. Fünf Mal war Frisch Auf zuletzt daheim ungeschlagen. Eisenach erkannte die Schwere der Aufgabe nur mit dem Blick auf die Tabelle. Die Schwaben durften wieder auf Nationalspieler Heymann bauen, der sich von seinem fiebrigen Infekt erholt hatte.

Bis zum 8:8 mitgehalten, dann kam der Einbruch

Weil sich die Göppinger zu Beginn auf Zehnder und Lumbroso konzentrierten, bekam Saul Platz und machte bis zum 5:5 (10.) drei Tore. Beide Abwehrreihen kämpften von Beginn an beinhart. Doch nach 15 Minuten schwoll Trainer Misha Kaufmann der Kamm. „Ideenlos“, hieß es lautstark vom Coach beim Stand von 5:6. Vorn wurde es nicht besser, weil Zehnder kaum zu Torwürfen und nicht zu Treffern kam. Immerhin blieben die Thüringer dran (8:8/20.). Doch dann erzielte der Gastgeber wie aus dem Nichts vier Treffer in Folge (25.). Der ThSV wackelte, selbst Meyer traf völlig frei am Kreis nur die Latte. Innerhalb von zehn Minuten fiel der Aufsteiger nun auseinander (10:17/28.). Wenigstens gelangen noch zwei Treffer (Ende, Walz) zum 12:17. So ging es nicht völlig aussichtslos in die zweite Halbzeit.

Eisenacher Steigerung nach der Pause

Nach dem Wechsel warf zwar Zehnder endlich ein paar Tore, doch Göppingen blieb konzentriert und baute den Vorsprung auf 24:16 aus (40.). Eisenach wehrte sich aber in aussichtsloser Situation wenigstens noch. Am Ende hieß es 31:35. Göppingen ist damit den Eisenachern in der Tabelle bereits auf sechs Punkte enteilt.