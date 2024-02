Jena. Der deutsche Fußball-Meister wird am 5. März auf den FC Carl Zeiss treffen.

Am Dienstag, 5. März, um 18.30 Uhr werden die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena einen ganz großen Namen im Ernst-Abbe-Sportfeld empfangen: den FC Bayern München. Der Bundesliga-Tabellenführer ist nach dem 6:0 in Offenbach der Viertelfinalgegner der Ostthüringerinnen im DFB-Pokal.

Die Münchnerinnen scheinen langsam Pokal-Stammgast in Jena zu werden. Schon vor knapp zwei Jahren trafen beide Mannschaften aufeinander. Damals verlor der FC Carl Zeiss – noch als Erstligist – das Viertelfinalspiel deutlich mit 1:9. Im November 2020 unterlag Jena in der 2. Runde 0:2.

Lesen Sie auch: Warum Julia Arnold mit dem Aufhören liebäugelte

Bevor das Team von Florian Kästner auf den deutschen Meister treffen wird, steht es jedoch in der 2. Bundesliga in der Pflicht, schließlich beginnt für die Jenaerinnen am Sonntag (14 Uhr) die Rückrunde beim Tabellenschlusslicht VfL Wolfsburg II. Mit an Bord wird dann auch Zugang Stefanie Klugsein – die 30-Jährige kommt vom Regionalligisten Viktoria Berlin.

mase