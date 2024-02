Zwickau. Der FC Rot-Weiß Erfurt hat die erste Niederlage des Jahres einstecken müssen. Beim Debakel in Zwickau kassierte die Mannschaft die höchste Pleite der Saison.

Bitterer Nachmittag für den FC Rot-Weiß: Mit dem 0:5 (0:2) beim FSV Zwickau haben die Erfurter nicht nur die erste Niederlage in diesem Jahr kassiert, sondern so hoch wie noch nie in dieser Saison verloren. Enttäuschend war vor allem, dass die Thüringer den Gegner erst durch zum Teil haarsträubende Fehler selbst stark machten.